Hier, Micron publiait un document concernant le type de mémoire embarquée dans la RTX 3090. On la nomme ainsi puisque le constructeur de puces mémoires la répertorie de la sorte sur ses documents. On y a voit 12 emplacements prévus, en GDDR6X, et chaque puce mémoire carburerait entre 19 et 21 Gbps.

Parallèlement à ça, un PCB de RTX 3090 était apparu hier, et on y voyait, à supposer que ceci soit vrai, 12 emplacements mémoires autour du GPU. La conclusion vite menée fut que la RTX 3090 aurait 12 Go de GDDR6X. En réalité, il se pourrait bien qu'elle ait plus que ça, puisque le PCB étant capable d'accueillir des puces mémoires des deux côtés, on retombe sur la rumeur des 24 Go de GDDR6X pour le flagship de la carte. L'info vient de l'analyse du PCB par VDCZ, à partir d'une nouvelle photo publiée par YuuKi_Ans.

Elle rentre en contradiction avec celle de Micron, plus affirmatif, mais se pourrait-il qu'il y ait plusieurs variantes de la carte ? En fait selon Igor's Lab, le PCB PG132 devrait accueillir 3 variantes, capables d'accepter 24, 11 et 10 Go selon le GPU (SKU) utilisé. Au final le doute n'est absolument pas levé, même s'il y a fort à parier que le caméléon devrait faire franchir un cap à ses productions en matière de mémoire graphique.