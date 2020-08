Si vous avez besoin de stockage, le WD Green de 480 Go est en promo chez Amazon. Il s'agit d'un SSD embarquant un contrôleur SM2258XT de chez Silicon Motion et un lot de puce TLC de chez SanDisk. Concernant les débits, il tournera autour des 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture et il dispose d'une garantie de 3 ans. À noter qu'il s'agit d'un modèle sans cache DRAM. Le prix est de 49,90 € chez Amazon, au lieu de près de 60 € en général. L'offre est intéressante si vous avez besoin d'un petit espace de stockage véloce. Notre lien est disponible en bas de page si vous le souhaitez. La quantité est limitée.