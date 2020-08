Pour une surprise ! Hier, la RTX 3080 avait fait une apparition sur le Userbenchmark. Évidemment, devant le caractère sensible des informations affichées, la page ne pouvait rester accessible. Magie du net, elle existe puisque des captures d'écran ont pu être faites. Si cela ne donne pas de vraies données sur les performances ingame d'une telle carte, ne serait-ce par des pilotes pas optimisés à distance d'un lancement, ça permet de confirmer quelques caractéristiques.

La carte affichée, portant le numéro 10DE 1467, affichait des valeurs de boost maximales à 2100 MHz. Quant à la mémoire, détectée avec une valeur de 10 Go, elle carburait à 4750 MHz, ce qui en nomenclature DDR donne 19 Gbps. On se rend compte que toutes ces fuites, rumeurs, bruits de couloir (rayez la mention inutile) indiquent que ça approche, et que l'attente est grande. Les vrais amoureux du hardware, pas les représentants des marques, vont être servis cette année avec Ampere, RDNA2 et Zen 3. Ce moment est rare dans le milieu de l'IT, aussi c'est un moment idéal pour se réjouir plutôt que pour se déchirer, surtout pour des sociétés qui ont le même objectif. Il y en aura pour tout le monde, et c'est bien là l'essentiel !