Les cartes mères X870 / X870E se pointent, elles coûtent cher

Ils ont débarqué avec un peu de retard et en deux vagues successives — Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X d’abord, puis Ryzen 9 9900X et 9950X ensuite — mais les Ryzen 9000 Granite Ridge sont désormais tous au rendez-vous. Pas les cartes mères sur chipsets 800 en revanche. Si vous attendez les modèles équipés en X870 et X870E pour passer à Zen 5, votre persévérance sera récompensée le 30 septembre prochain, date de lancement de cette gamme.

GIGABYTE Carte mère X870 AORUS Elite WIFI7 Ice

Cartes mères série 800 : disponibles à partir du 30 septembre

Cette date n’a pas été officiellement communiquée par AMD et ses partenaires. Seulement le leaker momomo_us a découvert plusieurs références chez Amazon. Une recherche sur le site français du détaillant donne quelques résultats, toujours avec cette même indication : « Cet article paraîtra le 30 septembre 2024 ».

Nous avons consigné les quelques cartes présentes sur Amazon.fr (exclusivement des modèles Gigabyte, bien que les références découvertes par momomo_us sur la version anglaise comportent des cartes ASUS ROG STRIX, CrossHair, Prime et ProArt) avec leur tarif dans le tableau ci-dessous. Les montants vont de 329 euros à 590 euros. Ce sont des prix assez élevés, mais assez cohérents avec ceux actuellement pratiqués pour les cartes mères X670 et X670E.

Modèle Prix Amazon.fr 9 septembre 2024 GIGABYTE Carte mère X870E AORUS Elite WIFI7 353,92 euros GIGABYTE Carte mère X870E AORUS Pro 406,89 euros GIGABYTE Carte mère X870E AORUS Pro Ice 393,76 euros GIGABYTE Carte mère X870E AORUS Master 590,35 euros GIGABYTE Carte mère X870 AORUS Elite WIFI7 373,29 euros GIGABYTE Carte mère X870 AORUS Elite WIFI7 Ice 329,01 euros

Pour avoir des solutions plus accessibles, il faudra patienter jusqu'aux cartes mères B850 voire B840. Malheureusement, il n’y pas encore de date de commercialisation pour de telles cartes mères.

Naturellement, ces cartes de série 800 en AM5 sont conçues pour supporter les séries de processeurs Ryzen 7000, 8000 et 9000. Il est toutefois possible d’installer un Ryzen 9000 sur une carte mère de série 600. Les nouveaux modèles offrent simplement certaines caractéristiques supplémentaires telles que que la prise en charge du Wi-Fi 7, des connecteurs USB4, des vitesses de mémoire plus élevées ; bref, une conception actualisée.