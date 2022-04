En parallèle de l'annonce de son NH-D12L pour les configurations un peu serrées, Noctua a aussi clarifié le point de la compatibilité de ses produits avec le prochain socket AM5 d'AMD pour la génération Ryzen 7000 « Raphael ». N'oublions pas qu'AMD a déjà confirmé que son nouveau socket LGA1718 sera effectivement compatible avec les solutions de refroidissement compatibles AM4, l'entreprise ayant réussi à faire en sorte de conserver des dimensions identiques, un ventirad AM4 pourra donc venir s'y poser et dans certains cas potentiellement même avec le même kit de montage. On savait donc déjà assez à quoi s'attendre.

En tout cas, Noctua a donc confirmé que tous ses ventirads et systèmes de montages vendus actuellement seront compatibles avec le socket AM5, à l'exception des NH-L9a-AM4 et NM-AM4-L9aL9i à cause de leur installation nécessitant de remplacer la backplate stock d'AMD avec celle du kit, ce qui ne sera pas possible avec l'AM5. Mais pas de panique, un kit adapté est en préparation et arrivera en temps voulu.

Votre NH-U12a (chèrement payé) a donc encore de très beaux jours devant lui !

Toutefois, attention, un autre détail important est ici à retenir ! Si vous avez acheté votre ventirad avant 2019, c'est-à-dire avant que Noctua se mette à vendre toutes ses solutions avec une fixation AM4 systématiquement incluse dans le bundle, et que vous n'avez acheté aucun kit de mise à jour AM4 entre-temps, quelle que soit la référence (outre les modèles déjà spécifiquement AM4 de l'époque), il vous faudra donc cette fois-ci le faire pour rendre votre ventirad Noctua pré-2019 compatible avec le socket AM5. Les kits en question sont les NM-AM4 ou NM-AM4-UxS, à prendre en fonction du modèle de votre ventirad. Assurément, une très bonne nouvelle pour la longévité des solutions de refroidissement, il restera à voir dans quelle mesure elles seront capables de dompter les processeurs de demain, petits et grands... (Source: Noctua)