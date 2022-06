Il y a quelques jours, MLID affirmait que le socket successeur du LGA1700 était le LGA2551. En outre il donnait une info intéressante, les dimensions du socket 38 x 46 mm. Ce jour, BenchLife y va de sa rumeur, et selon lui, le socket qui accueillera les processeurs de la génération Meteor Lake et Arrow Lake aura, non pas 2551 points de contact, mais 1851 ! On peut le voir il y a une sacrée discordance entre les deux, mais c'est là le seul point d'achoppement. Car pour cette dernière source, le socket mesure aussi la même chose peu ou prou, 45 x 37.5 mm (comme Alder et Raptor).

Il y aurait également d'autres changements, qui concerneraient la hauteur du heatspreader à la carte maman, connu en Gaule comme dissipateur de chaleur. Rien d'officiel cependant. On peut aussi penser que ce LGA2551 n'est pas sorti du chapeau par hasard, et qu'il aurait une existence plus pour la mobilité, pour un CPU soudé par exemple. En tout état de cause, alors que Raptor Lake, le dernier représentant LGA1700 n'est pas attendu avant milieu/fin du second semestre, ça s'active déjà pour les deux générations qui suivront, ce qui nous conduirait à la fin 2024. D'ici là, on a le temps de voir venir, de se manger d'autres vagues COVID de la variole du marsouin en eaux tropicales, attendre et voir ! L'actualité relativement proche est bien suffisante pour 2022.