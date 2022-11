Voici quelques offres en vrac en ce vendredi sombre. De la mémoire, du GPU, du stockage et tout ce que l'on trouvera d'intéressant à la dernière minute sera disponible dans ce billet..

Et on commence par une carte graphique qui fera l'affaire jusqu'en QHD, un modèle que chez Sapphire avec puce AMD, la Radeon RX 6700 Pulse 10Go. Les dimensions de la carte sont de 242 mm de long, 120 de large et 41 d'épaisseur. La puce embarquée est cadencée à 2450 MHz en boost max ou 2330 MHz en mode gaming, tandis que les 10 Go de GDDR6 sont à la fréquence d'origine. Elle dispose de trois ports DP et d'un HDMI. Tout ça pour 359,99 € chez RDC, avec le code BLACK FRIDAY. En plus, Dead Island 2 et The Callisto Protocol sont offerts par AMD !

On part ensuite sur 32 Go de DDR5. Toujours chez Rue du Commerce, vous tomberez sur un kit de 2x16 Go de Corsair Vengeance cadencé à 5200 MHz C40. Le Cas est un poil élevé, mais si vous aimez bidouiller, vous trouverez des réglages plus compétitifs sans mal. L'intérêt ici c'est la quantité, 32 Go, pour moins de 150 €. On n'oublie pas le code BLACK FRIDAY avant de valider, et les frais de port sont en sus (dès 3,99 €), si vous ne commandez que ça.