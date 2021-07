Il y a quelques jours, EVGA publiait sur son Twitter une vidéo indiquant clairement que l'américain des Amériques s'apprêtait à franchir le chemin rouge d'AMD. Exclusivement Intelien, EVGA compte profiter -et il aura mis sacrément le temps pour s'en rendre compte- des années fastes d'AMD avec ses Ryzen. Comme l'histoire ne semble pas vouloir s'arrêter de sitôt, la firme prépare un premier modèle teasé cette fois par kingpin, l'overclockeur maison. Ce dernier montre le verso du PCB, riche en enseignements. Regardons l'image avant de décrire.

Le modèle se nomme X570S Dark, basée sur la révision sympathique du X570. Premièrement, le socket AM4 est tourné de 90°, cela ne peut qu'avoir des conséquences sur la disposition des slots sur le recto, EVGA ayant déjà fait cela avec la Z590 Dark, comme en attestent les slots de RAM sur le haut du socket et plus sur le côté. En haut, proche du panneau arrière, il ne semble pas y avoir le 8 pins CPU, ils sont deux et se retrouvent à côté de l'ATX 24 pins. Ensuite, ce même panneau montre la présence du WiFi et du Bluetooth, et des ouïes pour l'évacuation de la chaleur. Bref, la carte devrait être tournée overclocking et fonctionnalités, toutefois il faudra des tests pour voir si elle est souple, et si elle accepte bien les UEFI AMD, les AGESA, les barrettes RAM non Samsung, le tout sans sourciller.