Même si la 11e génération de processeurs d’Intel n’est pas la plus réussie qui soit — le baroud d’honneur du 14 nm ne suffisant pas du point de vue du ratio performance/consommation par rapport à la concurrence —, les temps de pénurie font que les clients ne crachent tout de même pas sur cette offre bienvenue, et ne crache même pas sur la Comet Lake précédente. En témoigne l’anecdote du jour, concernant deux hommes arrêtés à la frontière chinoise, sur le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao.

Respectivement retenus par la douane chinoise les 16 et 26 juin dernier, les deux individus provenaient de Macao et étaient à bord de camion, mais faisaient preuve d’une nervosité suspecte. Des fouilles poussées ont révélé que les hommes cachaient des processeurs de marque Intel : strippés à sa peau pour le premier, et caché entre les sièges pour le second. Au total, 303 CPU ont été saisis, qui se divisent en 256 (!) et 52 entre les deux gugus.

Parmi les modèles embarqués se trouvent plusieurs i9-10900K ainsi que des i7-10700K, pour un butin total estimé à 800 000 yuans, soit un peu moins de 105 000 euros. De toute évidence, ces passeurs comptaient revendre clandestinement les processeurs afin de jouer sur la pénurie et éviter les taxes ; un choix étrange puisque, justement, la Chine commence à fermer le robinet du minage, réduisant ainsi la demande en composants informatiques... mais l’opération de passe a pu avoir lieu depuis bien plus longtemps sans se faire remarquer. Gageons que la situation revienne à la normale d’ici quelques mois ! (Source : HKEPC via VideoCardz)

Le précieux butin !