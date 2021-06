Tout fout l'camp ma bonne dame ! Il faut dire que le retour d'AMD au premier rang des ventes processeurs mainstream ne pouvait pas laisser indéfiniment insensible EVGA. Ce dernier, dont les seules productions de cartes mères sont entièrement dévolues à la cause bleue d'Intel, devrait franchir le cap, et rejoindre l'armada des marques qui font de tout avec tout le monde. La firme a teasé une nouvelle série nommée Dark, dont la police est étrangement proche de celle de Ryzen, entourée par le logo Ryzen, le doute n'est plus trop permis avec ce genre de teaser. Sans en apprendre plus sur les visuels ou les caractéristiques, on sait donc que l'entreprise est sur le coup, et va ajouter un nouveau marché à ses velléités de conquête et de recherche du brouzouf infini. Amen !

Pour autant, cette première incursion dans le camp rouge ne signifie pas que tout le catalogue rouge va terminer chez EVGA. En matière de cartes graphiques, l'exclusivité reste à NVIDIA, mais on peut imaginer qu'un retour à des prix corrects relaçant les ventes des joueurs, associé à des ventes de cartes mères rouges fortes pourraient facilement finir de convaincre une des dernières enseignes à faire de l'exclusivité à se diversifier pour de bon. En attendant, on attend patiemment que la firme cesse de nous faire attendre pour dévoiler son line-up AMD.