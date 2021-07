À la catégorie des produits de luxe un peu fou, comme le Thronos d'Acer, on peut aujourd'hui y ajouter l'ORB X GamePod de Cooler Master ! Avec sa forme de demi-oeuf futuriste sorti tout droit d'un film de science-fiction, l'ORB X a l'ambition de proposer une station de travail ou/et de jeu dans un environnement semi-fermé (ou semi-ouvert, au choix), garantissant un peu plus votre intimité.

On est encore loin d'une chambre de privation sensorielle avec atmosphère dédiée, mais on y arrive tout doucement. Néanmoins, l'ORB X a tout de même déjà de quoi retenir durablement votre attention et vous faire oublier le monde autour, tout d'abord avec la possibilité d'accrocher à sa verrière automatique motorisée un écran de 49 pouces ou jusqu'à trois écrans 27 pouces ! La carcasse de l'oeuf est aussi équipée d'un système surround 2.1 avec des commandes physiques dédiées intégrées, pour une expérience audio aussi immersive que visuellement.

Il va de soi que l'ORB X possède également tous les raffinements ergonomiques que l'on pouvait attendre d'un tel objet de luxe, avec une chaise et un repose-pied ajustable plus ou moins comme bon vous semble pour un confort optimal. En sus, vous y trouverez aussi un hub USB, une porte-bière, une grande table pour vos périphériques d'entrée (et pour manger, pardi) et un chargeur sans-fil, sans oublier le compartiment caché situé à l'arrière prévu pour l'installation de votre (mini) PC, voire d'une console ! Et bien entendu, le RGB n'a pas été oublié.

Bref, l'expérience presque ultime de la station de travail/jeu presque tout-en-un, on regrettera peut-être juste que le siège ne fasse pas couchette ni douche, mais on chipote. Vous vouliez un prix ? Vous ne l'aurez pas aujourd'hui. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'étiquette de l'ORB X affichera au moins 4 (gros) chiffres, si ce n'est 5. En tirant les bonnes ficelles, on arrivera peut-être à en avoir un en test, mais pas de promesses (NDPM : tu peux toujours rêver)...