Trouver une carte 10 GbE esthétiquement potable n'est pas une mince affaire si ce critère est important pour vous, les alternatives subjectivement bien habillées de chez ASUS et GIGABYTE sont aujourd'hui assez difficiles à trouver dans le commerce. Pour les autres, ce n'est pas un drame, la grande majorité des cartes de ce type se basent de toute façon sur une seule et même puce depuis longtemps, l'AQC107 d'Aquantia — aujourd'hui entre les mains de Marvell.

La dernière (et première) carte réseau 10 GbE de GIGABYTE remonte déjà à 2017, l'heure était donc venue d'une mise à jour. Pour l'occasion, c'est le thème de la nouvelle gamme VISION de GIGABYTE qui a été retenu, pour une carte blanche très épurée, mais dont le carénage en aluminium ne semble servir que d'enjoliveur et aucunement de dissipateur, rien n'ayant visiblement été prévu pour laisser l'air circuler, ce qui nous semble assez dommage. La carte dispose d'une interface PCIe 3.0 x4 et pourra rentrer dans la grande majorité des configurations, y compris low profile. Elle possède un seul port RJ45 et sera uniquement compatible Windows 10 64-bit, du moins pour commencer.



En plus de son manteau blanc, le nouvel adaptateur 10 GbE VISION - que vous pouvez appeler GV-AQC113C 10G - se distingue aussi par la puce utilisée, l'AQtion AQC113C signée Marvell, bien plus récente que la première génération et très vieillissante AQC107, et une puce encore peu exploitée jusqu'à présent. Celle-ci est pleinement rétrocompatible grâce au standard IEEE 802.3bz et fonctionne ainsi aussi en 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s, 100 Mb/s et 10 Mb/s. La compatibilité est aussi de mise avec l'Ethernet CAT7 jusqu'à 100 m, en plus du CAT6, l'un ou l'autre sera forcément indispensable pour profiter pleinement du potentiel d'un réseau 10 GbE.



En somme, si vous êtes à la recherche d'une carte 10 GbE pour votre (futur) réseau, cette référence sera à favoriser pour avoir du hardware récent. Toutefois, GIGABYTE n'a pas encore précisé de date ou de prix pour sa nouvelle carte réseau. Il faut compter en moyenne 90 € pour une carte à base d'AQC107, on peut donc envisager que la GV-AQV113C 10G dépassera sans mal la centaine d'euros, le logo VISION et le coup de peinture blanche ne favoriseront probablement pas tellement un tarif raisonnable.