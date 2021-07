Le riser PCIe est devenu un objet incontournable dans bien des boitiers modernes, un accessoire indispensable pour profiter d'une belle vue sur votre GPU positionné autrement que dans sa position horizontale classique sur la carte mère. Assez facile à trouver dans le commerce, les risers sont parfois aussi livrés avec le boitier, mais pas toujours. L'autre problème, c'est que la qualité de ce bout de PCB avec quelques câbles est aussi très variable, au point où certains (même fournit par des fabricants renommés) ne sont parfois même pas capables de gérer les plus gros GPU, un problème exacerbé dans le cas d'un overclocking, et peuvent ainsi être la source d'erreurs d'affichages.

Bref, le choix du riser n'est pas forcément à prendre à la légère, quand bien même l'accessoire peut sembler assez peu important de prime abord. Trouver un exemplaire correct implique quelques recherches préalables et aussi d'accepter d'y mettre quelques ronds en plus.

La plupart des grandes marques proposent leurs solutions, mais peu nombreuses sont celles qui se démarquent réellement et rares sont encore celles compatibles avec la dernière norme PCIe 4.0 (parce que ce n'est pas tellement indispensable ?). Généralement parmi les meilleurs sur ce segment, Thermaltake a pris les devants et donc annoncé ses premiers risers PCIe 4.0, déclinés en trois saveurs : 300 mm, 600 mm et 300 mm à 90°. Blindage EMI avec polymère conducteur, câbles capables de gérer une bande passante d'au moins 16 Gb/s (bien plus qu' il n' en faut pour nos GPU), un format plat et flexible peu encombrant permettant des plis même dans un rayon de courbure très serré, Thermaltake a visiblement cherché à cocher autant de cases que possible.

Par contre, alors que les risers PCIe des grandes marques et de qualité n'étaient déjà pas particulièrement abordables, les TT Premium PCIe 4.0 signent probablement de nouveaux records pour ce genre d'accessoire : 99,90 € pour le modèle 300 mm avec adaptateur à 90°, 94,90 € pour la version 300 mm standard et 109,90 € pour 600 mm - premium, en effet !