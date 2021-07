Jouer est devenu une activité majeure sur PC, elle soulève bien des questions. La plus importante concerne le rapport CPU et GPU. Dois-je acheter un CPU moindre et favoriser la carte graphique ou bien dois-je faire l'inverse ? Et comment situer chaque processeur par rapport aux autres ? En gros, si je choisis un octocore, comment vont évoluer les performances au gré des ans et des générations ? Pour le savoir, Techspot a fait un article.

Guerre des CPU sous couvert d'une bataille amicale et tendre !

La caractéristique principale, c'est qu'il faut 8 coeurs et 16 threads pour faire partie de la fiesta. Ce sont donc les Ryzen 7 2700X (ça remonte à loin presque !), Ryzen 7 5800X, Core i7-10700K et 11700K, chacune des puces ayant une mémoire cache, une IPC et une architecture différente, ce qui fait tout le sel de l'article d'ailleurs. Pour les départager, c'est la carte la plus rapide en rastérisation du moment qui mouline, la RX 6900 XT, et ce sous 3 définitions. Vous aurez du 1080p, du 1440p et du 2160p, du grand classique en somme !

Il y a deux enseignements à tirer de cette expérience. Premièrement, plus on monte en définition, et plus les performances se lissent, voire s'équilibrent, la faute d'une charge GPU qui oblige les CPU à attendre. Ensuite, même en UHD, le 2700X marque franchement le pas face aux 3 autres CPU du panel, comme quoi avec les cartes graphiques actuelles surpuissantes flagship, on peut arriver à grappiller face à des processeurs "d'ancienne génération".