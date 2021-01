S'il ne fait plus aucun doute qu'il y aura bien une RTX 3080 Ti dotée de 20 Go de VRAM, surtout depuis que le stagiaire ASUS -limogé depuis très probablement ou le fessier rougi- a balancé la gamme sur le site officiel. Par contre, en bas, rien de spécial hormis une explication particulière entre RTX 3060 6 et 12 Go. Pour rappel, il n'y aurait pas de RTX 3060 6 go, elle porterait le nom de RTX 3050 Ti, la seule RTX 3060 qui existerait serait équipée de 12 gigots de GDDR6.

Alors Lenovo a publié une liste de GPU qui seraient disponibles pour une série PC à customiser, le Legion R5 28IMB05. Ce dernier, qui pédalera avec des CPU Comet Lake, peut accueillir plein de GPU allant de la RX 5500 et la GTX 1650 SUPER en bas, jusqu'à la RTX 3070 en haut. Mais au milieu, c'est intéressant. On note la présence de la RTX 3050 dotée de 4 Go de GDDR6, de la RTX 3050 Ti pourvue de 6 Go de GDDR6, et de la RTX 3060 avec 12 Go de VRAM. Par cette occasion, Lenovo a confirmé le distinguo qui sera fait entre RTX 3050 Ti et 3060, et donc annihile la rumeur de deux spécifications différentes au sein du sel nom RTX 3060. (Source TPU)