AMD a dévoilé quelques détails sur sa prochaine plateforme AM5 au dernier Computex. C'était succinct, mais on a appris qu'il y aurait 3 chipsets : X670E, X670 et B650. La segmentation devient compliquée, puisque ça se joue sur des détails entre chacun des jeux de composant, AMD arrivant presque à faire aussi limpide et simple qu'Intel, c'est dire si la firme a progressé dans la complexité. Eh bien nous n'étions pas au bout de nos peines, parce qu'ASRock (qui a déjà montré une X670E) vient de dévoiler ses cartes à base de B650, et il y a un nouvel invité. Il était suspecté, il semble confirmé : le B650E. Voici la liste pour commencer :

B650E Steel Legend

B650E ITX

B650E Pro RS

B650E Phantom Gaming Riptide

B650E Phantom Gaming-ITX/AX

Il y a d'autres références en B650, format ATX et µATX, même la carte de NZXT est référencée, on sait donc que la firme suivra son incursion dans le monde AMDesque. A priori, ce B650E devrait offrir des PCB plus musclés, en tout cas suffisamment solides pour encaisser les minima recommandés par le PCI SIG pour débiter di PCIe 5.0. Ces cartes B650 seraient prévues pour arriver plus tard que le champion X670E, mais on espère pas trop non plus, le B550 étant arrivé tellement tard par rapport au X570. Et vous vous doutez bien qu'on ne sait pas plus quand arrivera ce B650E ! (Source)