Il ne faut pas se le cacher, entre Windows 8 et les débuts peu convaincants de Windows 10, Windows 7 a eu une longue vie, et près de 11 ans après sa sortie, il reste encore de nombreux irréductibles qui refuse ntle passage, malgré la fin du support de l'OS, ce qui signifie une sécurité faiblissant de jours en jours, et des pilotes hardwares qui deviennent de moins en moins compatibles. Toutefois, certains ne sont pas forcément bloqués par un refus total, mais parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une réinstallation totale de l'OS, un souci bien connu par des utilisateurs pointilleux ou atypiques, ou tout simplement parce que les licences de nos logiciels ont été perdues (oui, ça arrive, ne jugeons pas !).

Et bien sachez que si vous désirez passer à la version récente de l'OS fenêtré via une grosse, très grosse mise à jour, cela reste encore possible, et gratuitement apparemment. Pour cela, il suffirait de mettre à niveau l'OS via l'outil de mise à niveau de Windows 10, puis de faire les étapes nécessaires. Une fois l'installation terminée, un simple passage dans les Paramètres -> Mise à jour et Sécurité -> Activation -> Mettre à jour la clé produit permet de profiter de Windows 10. Dans le pire des cas, rentrer manuellement la clé produit pourrait marcher apparemment, permettant d'éviter l'achat d'une nouvelle licence.

Bien entendu, pour que cela fonctionne, vous devrez avoir une clé de Windows 7 ou 8 valide et un OS à jour au plus que possible, et n'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de vos données, en cas de pépins. (source : GHacks)

