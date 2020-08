On part sur une offre GPU chez Top achat, qui propose la RX 5700 XT à 379,99 €, livrée gratuitement en relais, avec 2 jeux en bundle. L'offre concerne l'ASRock RX 5700 XT Challenger D 8G OC, modèle est overclocké d'usine avec une fréquence de base à 1650 MHz et un boost jusqu'à 1905 MHz. Le monde Jeu poussera jusqu'à 1795 MHz et les 8 Go de mémoire restent à la fréquence de référence. Les performances de ce modèle sont bonnes et son système de refroidissement sera efficace en toutes circonstances. Côté esthétique, la carte dispose d'une backplate et occupe évidemment deux slots. Sa longueur totale est de 281 mm. Pour profiter de l'offre suivez notre lien en bas de page et appliquez le code VACANCES à la commande. Les jeux WOW Shadowlands et Godfall sont offerts par AMD après la période de rétractation comme d'habitude.