L'annonce du chipset B550 n'a pas été aussi simple que l'aurait pensé AMD, du fait qu'il n'y a que très peu de changements par rapport à B450 si ce n'est l'obligation du support du PCIe 4.0 sur les lignes liées au CPU. Cela veut dire qu'il faut donc un certain nombre de prérequis en matière de création de PCB et de composants, mais l'apport aujourd'hui est encore mineur. Mais cela permet surtout aux fabricants - à l'instar de Z490 chez les bleus - de revoir leur copie sur les cartes mères AMD abordables. Et chez ASUS, l'apport du PCIe 4.0 va pouvoir se faire de manière plus abordable qu'"avec X570, qui était une légère débauche de puissance comparée aux besoins réels.

Les cartes ROG Strix sont de la partie bien entendu, avec des modèles E et F au design plutôt épuré et avec un RGB plus discret et harmonieux que d'habitude, ce qui donne un côté plus mature à la gamme. Le fabricant reprend une recette qui marche récemment et proche de ce qui a été testé sur la ROG Strix Z490-A que nous avons testée : 14 (ROG Strix-E) ou 12 (ROG Strix-F) VRM rien que pour le CPU, refroidissement bien travaillé et circuit audio à base d'ALC1220 et d'amplificateurs audio de bonne qualité. De même, le réseau est basé sur une puce Intel 2.5G et le Wi-Fi 6 est présent aussi, selon le tarif cela pourrait donner des cartes plus silencieuses que X570 tout en restant de bonne fabrication, tout dépendra du prix final.

Un modèle mini ITX ROG Strix B550-I est aussi présent sur cette gamme, qui reprend les grandes lignes du concept de base. L'alimentation est composée de 8 VRM qui sont refroidies par des petits ventilateurs, comme sa grande sœur en X570, dont elle ressemble énormément sur l'ensemble des caractéristiques.

B550 étant une gamme à prix plus modéré, il était nécessaire de renforcer l'offre pour les budgets plus serrés. La gamme TUF Gaming est donc présente pour assurer un bon compromis entre performances, fonctionnalités et prix avec ses cartes TUF Gaming B550 Plus et B550M Plus. Elles contiennent toutes les deux 8 VRM pour le CPU, un refroidissement correct et un circuit audio qui est mieux travaillé que par le passé. Le réseau est aussi en 2,5 Gb/s, une vitesse qui semble devenir standard cette année. À noter que la version mATX dispose du Wi-Fi 6 nativement, ce qui est un gros plus pour une carte de cette gamme.

Pour finir sur cette présentation, il ne faudrait oublier les modèles pour ceux qui recherche des cartes basiques et pas chères pour les configurations plus modérées avec les Prime B550 Plus, B550M-A et B550M-K. La gamme Prime n'évolue pas beaucoup et se contente du minium syndical afin de limiter les frais, avec un refroidissement très limité sur les modèles mATX. Nous y verrons donc un intérêt limité, car vous ne trouverez que très peu d'apports par rapport aux cartes B450, si ce n'est que le Wi-Fi 6 sur la Prime B550M-A.