Les Radeon RX 9000 séduisent les technophiles allemands

Les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 sont commercialisées depuis le 6 mars. Avant cette échéance, nous avions été informés que les troupes des rouges dépasseraient, en nombre, celles des verts. Finalement, le vaisseau amiral a rapidement coulé sous les demandes. Le croiseur RDNA 4 tient la ligne en revanche, bien que l’offre commence à tarir chez les principaux détaillants français. Des données partagées par ComputerBase nous donne une petite idée de l’intérêt porté à cette archi. Et nous renseignent sur l’accès aux différentes cartes graphiques Blackwell et RDNA 4 par les lecteurs du site.

Les RX 9070 XT et RX 9070 s'attirent les faveurs

Les données sont issues d'un sondage volontaire, avec tous les biais que la pratique implique. Il est possible que les détenteurs de RTX 5090 et de RTX 5080 fréquentent le site avec moins d’assiduité que les nouveaux acquéreurs, par exemple. En outre, le sondage comprend RX 9070 XT dans son titre (traduit, cela donne : AMD Radeon RX 9070 (XT) : Que pensez-vous de ces nouvelles cartes graphiques et allez-vous en acheter une ?) .

Quoi qu’il en soit, sur les 4 232 personnes qui ont participé, environ 40 % n’ont pas l’intention d’acheter une carte graphique en 2025. Un peu moins d’un quart (23,6 %) aimerait le faire.

Parmi les chanceux ou les fortunés qui ont pu obtenir un nouveau GPU, la Radeon RX 9070 XT remporte les suffrages avec 7,5 %. Même avec 2,4 %, la RX 9070 reste plus populaire que n’importe quelle RTX 50 Series. La RTX 5070, considérée comme une mauvaise carte graphique par beaucoup de testeurs, plafonne toujours à 0 %. Enfin, 3,2 % des acquéreurs ont jeté leur dévolu sur un modèle issu d’une ancienne génération.

As-tu acheté une nouvelle carte graphique en 2025 ? © Computerbase

3DCenter.org a présenté les résultats sous forme d'un diagramme circulaire. Les données n’ont pas beaucoup évolué depuis. Au moment de sa réalisation, sur 726 cartes graphiques achetées (pour 4 219 participants), 43,5 % de celles-ci étaient des Radeon 9070 XT. Cela représente 317 unités.

Market share AMD RDNA4 vs nVidia Blackwell according to a @ComputerBase survey

???? Of course, this primarily shows who was able to deliver. So, AMD was able to ship twice as many RX9000 cards in one week than nVidia RTX50 cards since the end of January.https://t.co/pypV0eUHPm pic.twitter.com/ceEfqDMyrh — 3DCenter.org (@3DCenter_org) March 12, 2025

Le sondage de ComputerBase éclaircit d’autres points. À choisir entre une RTX 5070 à 820 euros et une RX 9070 à 730 euros, 92,9 % des plus de 4 000 sondés privilégient la Radeon. Pour la même confrontation mais avec une RTX 5070 Ti à 1 100 euros et une RX 9070 XT à 850 euros, la balance penche à 91,8 % en faveur de cette dernière.

Par ailleurs, à la question « est-ce qu'AMD t'a agréablement surpris avec RDNA 4 et FSR 4 ? », 76,5 % considèrent que « les Radeon RX 9070 (XT) et le FSR 4 font mieux que ce à quoi je m'attendais ». 20,1 % répondent « eh bien, pas vraiment. Les deux correspondent à peu près à mes attentes » ; 3,1 % sont déçus parce qu’ils « en attendaient plus ».

« Quelle est, selon toi, la principal atout des Radeon RX 9000 ? » À cette question, les trois réponses les plus formulées sont « les gains de performance en raytracing » (22,5 %), « les performances en général » (21,5 %) et les bénéfices du FSR 4 (20,9 %). Le rapport FPS / prix est en quatrième position avec 15,6 % des suffrages. Enfin, « l'efficacité dans les scénarios de bureau et "au repos" » suivie de « l'efficacité dans les jeux » représentent respectivement 10,5 % et 8,6 % des réponses.

Raccord avec vos homologues teutons ?