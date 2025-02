0,5 % de RTX 50 avec un p'tit ROP en moins

En fin de semaine dernière, le site TechPowerUp a relayé une discussion lancée sur ses forums qui faisait état d'un défaut de fabrication affectant des GeForce RTX 5090. Certaines cartes possèdent moins d’unités ROPs (Raster Operations Pipeline) que prévu. Depuis, NVIDIA a confirmé la carence, en précisant qu’elle pouvait également toucher les RTX 5070 Ti. Un récent rapport implique toutefois la RTX 5080.

© TPU

Des cartes logiquement moins performantes

Déjà, voici la déclaration de NVIDIA à ce sujet : « Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5 % des GPU GeForce RTX 5090 / 5090D et 5070 Ti qui ont un ROP de moins que spécifié. L'impact moyen sur les performances graphiques est de 4 %, sans impact sur les charges de travail AI et Compute. Les consommateurs concernés peuvent contacter le fabricant de la carte pour obtenir un remplacement. Le défaut de production a été corrigé. »

La société parle d’une unique unité ROP. En pratique, dans les logiciels tels que GPU-Z, ce sont 8 ROPs qui manquent à l’appel. La raison est purement marketing : pour gonfler les chiffres, les marques renseignent le nombre de pixels pouvant être traités par unité par cycle d’horloge — en l’occurrence, huit — plutôt que la quantité réelle de celles-ci.

En pratique, des RTX 5090(D) se présentent ainsi avec 168 ROPs au lieu de 176 ; des RTX 5070 Ti avec 88 ROPs et non 96 comme prévu. Le propos de NVIDIA suggère que la RTX 5080, qui partage pourtant le GPU GB203 de la RTX 5070 Ti, est épargnée. Sur Reddit, cette thèse est cependant contestée par un certain gingeraffe90. Sa Founders Edition est qualifiée avec 104 ROPs au lieu de 112.

Dans les jeux, l’incidence réelle de cette castration dépend du niveau d’exploitation des ROPs. Ces unités interviennent dans le traitement du rendu des pixels, le blending et l'anti-aliasing, et dans le processus d’écriture dans la mémoire vidéo.

Nos confrères de TPU ont examiné une GeForce RTX 5090 Solid de Zotac amputée. Dans un titre comme Elden Ring, ses prestations sont ostensiblement inférieures à ses sœurs. En revanche, un jeu tel que DOOM Eternal expose moins son handicap (194 IPS en UHD / RT contre 189 IPS pour la RTX 5090 FE).

© TPU

Dans le benchmark 3DMark Time Spy Extreme, avec 22 621 points contre 25 439 pour la RTX 5090 FE et 26 220 points pour la Gigabyte Gaming OC, l’infirmité transparaît clairement. Constat similaire chez Computerbase pour des RTX 5070 Ti.

© ComputerBase

Si vous avez acquis une cartes parmi les trois RTX 50 Series disponibles, mieux vaut examiner votre exemplaire dans GPU-Z ou logiciel analogue. En cas de ROPs manquants, vous devriez pouvoir faire remplacer votre GPU. Pour les cartes victimes, les rapports mentionnent des modèles Gigabyte, Manli, MSI, Zotac et des Founders Edition. Il n'y a donc aucune marque ou référence à discriminer, puisque le défaut est présent en amont.