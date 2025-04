L’IHS d’un Core i9-14900K transformé en waterblock

Quand on parle de refroidissement liquide du CPU, la plupart des passionnés se contentent d'installer un waterblock au-dessus de leur processeur. Le YouTubeur chinois octppus a entrepris une intégration plus en profondeur : il a directement usiné des microcanaux dans l’IHS (Integrated Heat Spreader) de son Core i9-14900K.

Un concept à creuser ?

Rien de sorcier, dans une configuration traditionnelle, la chaleur du die est transmise à l’IHS via de la pâte thermique ou un STIM (Solder Thermal Interface Material), puis ensuite dissipée grâce à un waterblock ou un ventirad. Or, chaque couche augmente la résistance thermique ; c’est pourquoi des overclockeurs retirent parfois l’IHS de leur CPU. Pour sa part, octppus a entrepris de directement intégrer les canaux de refroidissement dans l’IHS grâce à une fraiseuse CNC. L’idée étant de raccourcir au maximum la distance entre le die et liquide (elle s’avère au moins quatre fois plus courte si l'on se fie au mirifique croquis ci-dessous).

Les prises d’entrée et de sortie du liquide sont visibles, ceinturées d’un joint vissé pour assurer l’étanchéité. Pour stabiliser la température du fluide, celui-ci est versé dans un seau servant de réservoir, puis récupéré après passage dans une bouteille dédiée. Le tout est pour le moins artisanal.

Sans plus attendre, la vidéo. Soyez prévenus que cet octppus a l'air un peu déjanté, et qu'il rêvait sûrement d'une carrière dans la chanson :

Avouons que cette partie n’est pas très claire à comprendre sans le texte (la traduction YouTube n'est pas proposée), mais octppus a comparé l’efficience de sa création face à un waterblock traditionnel. Il semble qu’à faible charge (60 W) et débit normal, l’IHS usiné se montre légèrement plus frais. Par contre, dès que le débit diminue, la température grimpe rapidement, dépassant celle de la conception classique. Il est probable que cet IHS custom refroidisse une zone moins étendue qu’un bloc d’eau standardisé, davantage optimisé.