Arm fÃªte ses 40 ans, et 300 milliards de puces

Jeudi dernier, Arm a célébré les quarante années de l’architecture éponyme. L’occasion pour l’entreprise de mettre en avant un chiffre impressionnant : 300 milliards de puces Arm livrées depuis 1985. Notez que certains confrères parlent de 250 milliards. Les deux quantités sont évoquées, mais la première avait fait l'objet d'une communication en septembre 2023. Bien entendu, dans tous les cas, Arm ne les a pas fabriquées ; elle ne concède que des licences de conception.

Pour jalonner, la barre des 200 milliards avait été franchie en octobre 2021. Quelques mois plus tôt, en février de la même année, Arm annonçait un record trimestriel — 6,7 milliards de puces en trois mois — et revendiquait alors un total de 180 milliards de puces depuis 1991. La courbe publiée à l’époque illustrait une accélération enclenchée depuis le début des années 2010.

Quid des 40 prochaines années ?

Le communiqué relate qu’en 1978, Chris Curry et Hermann Hauser fondaient Acorn Computers, une startup chargée de développer le BBC Micro, destiné à équiper les écoles britanniques dans le cadre d’un programme national.

Au début des années 1980, Sophie Wilson et Steve Furber concevaient un processeur 32 bits basé sur une nouvelle approche : le RISC (Reduced Instruction Set Computing). Le communiqué évoque 25 000 transistors et une technologie de trois microns (pour raccrocher les wagons avec les standards modernes, rappelons qu’un micromètre équivaut à 1000 nm). Dans le même ordre d’idée, il précise que le « processeur ARM1 original utilisait 6 000 portes et n'avait pas de cache. Un processeur Armv9 moderne, construit sur une technologie de 40 nm, occupe à peu près le même espace, mais dispose de 100 millions de portes ».

Pour le bien de ce papier, concédons une l’ellipse, pour déboucher sur la naissance d’ARM Ltd en 1990, acronyme d'Advanced RISC Machines. C’était alors une coentreprise chapeautée par Acorn, Apple Computer et VLSI Technology.

En 1993, Apple adopta une puce ARM pour son MessagePad Newton, l’un des premiers appareils commerciaux à embarquer cette architecture. Le Newton ne fut pas un grand succès commercial, mais il a, selon Arm, joué un rôle important dans sa visibilité internationale.

« L'une des premières percées d'Arm a eu lieu avec le lancement de l'Apple Newton, l'un des premiers appareils commerciaux dotés de l'architecture Arm. Bien que le Newton lui-même n'ait connu qu'un succès commercial limité, il a joué un rôle essentiel dans la mise en place de l'expansion mondiale d'Arm. Peu de temps après, la technologie alimentée par Arm a commencé à apparaître dans les téléphones mobiles, l'électronique grand public, les dispositifs IoT et les systèmes embarqués, devenant rapidement connue pour sa très faible consommation d'énergie et sa conception compacte », pouvons-nous lire dans le communiqué. En effet, la fin des années 1990 a vu le début de l’avènement des téléphones mobiles, et en particulier l’adoption de puces Arm par un modèle aussi emblématique que le Nokia 6110.

De nos jours, les conceptions Arm sont omniprésentes dans les smartphones, les ordinateurs portables, les serveurs et les objets connectés. Pour l'illustrer, la société fait un jeu de mots avec arms. Le calembour perd logiquement de son sens une fois traduit, mais le propos est qu’avec 110 milliards d’humains ayant vécu depuis le début de l’humanité (contingent qui varie selon les sources, mais qui avoisine les 117 milliards selon les études les plus récentes), il y a eu plus de puces Arm que de bras (ce qui est cohérent, même en considérant qu’une part non négligeable de ces 110 milliards d’Homo en avait bien deux).

Autre réalité, parlante : dans l'annonce de septembre 2023 évoquant « plus de 250 milliards de puces basées sur l'architecture Arm livrées à ce jour », l'entreprise argue que « les puces Arm alimentent plus de 99 % des smartphones dans le monde depuis plus d'une décennie ».

Vous vous en doutez, le marché des processeurs x86 est une goutte d’eau à côté. Il est malheureusement difficile de trouver des données aussi précises les concernant. Nous avons seulement déniché un article de 2003 qui signale le milliardième processeur Intel. Une étape franchie seulement un an après Arm (qui avait atteint ce seuil dès 2002). En croisant diverses sources récentes et les volumes de ventes trimestriels, on peut estimer qu’en 2025, le cumul total des processeurs x86 s’élève à environ 10 milliards, répartis entre Intel et AMD à hauteur de 7 et 3 milliards respectivement. Un marché donc bien plus restreint en volume — mais toujours dominant dans certains secteurs comme ceux des PC fixes et des serveurs (avec néanmoins, pour ce dernier secteur, des PDM pour les nouvelles acquisitions qui passeraient de 15 % en 2024 à 50 % d'ici la fin d'année d'après un article de Reuters)

Pour les quarante prochaines années de l’archi Arm, nous vous laissons le soin de conjecturer. Nous observons une montée en puissance des solutions RISC-V ; il y a aussi de fortes tensions entre Arm et Qualcomm. Pas de quoi entraver la marche forcée de l'archi à l'évidence. Terminons en empruntant la conclusion de l'auteur du communiqué :

Et l’aventure est loin d’être terminée. Alors que l’intelligence artificielle, l’informatique en périphérie et les enjeux de durabilité redéfinissent le paysage technologique, l’architecture née il y a plusieurs décennies dans un laboratoire de Cambridge n’a jamais été aussi pertinente. Conçue pour permettre la fabrication de processeurs performants, économes en énergie et compétitifs à grande échelle, Arm s’est imposée comme le standard dans chaque marché qu’elle touche — et continue de façonner l’avenir.