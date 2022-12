Les specs de la RTX 4070 seraient donc connues !

Alors que les fuites trouvent un chemin vers la liberté pour la RTX 4070 Ti, ex feu RTX 4080 12 Go, voilà que se pointent celles de la RTX 4070. Elles sont officieuses, bien entendu, mais intéressantes, et surtout gardons-les dans un coin de la tête pour les ressortir le moment venu. Voilà ce qui en ressortirait, avec comparaison directe avec RTX 3070 et RTX 4070 Ti

wtf rtx 4070 tI rtx 4070 rtx 3070 Die + Surface AD104-400 / 292 mm² AD104-250 / 292 mm² GA104-300 / 392 mm² Cuda Cores FP32 7680 5888 5888 INT32 3840 2944 2944 Freq GPU Boost 2610 MHz 2610 MHz 1725 MHz SM / ROP 60 / 80 46 / 64 46 / 96 RT / Tensor Cores 60 / 240 46 / 184 46 / 184 L2 48 Mo 36 Mo 4 Mo VRAM 12 Go GDDR6X 12 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 Freq VRAM / Bus 21 Gbps / 192-bit 21 Gbps / 192-bit 14 Gbps / 256-bit BP 504 Go/s 504 Go/s 448 Go/s TGP 285 W 250 W 220 W

Dans les chiffres bruts, on aurait deux cartes, 4070 et 3070 qui se ressemblent, mais ça s'arrêterait là ! ADA est plus petit, a plus de cache L2, plus de mémoire, plus rapide, même si le bus est dégradé en 192-bit par rapport à sa devancière. Le gros L2 compensera en grande partie ce bus étriqué, tandis que le GPU devrait avoir des fréquences qui n'ont rien à voir avec ce dont était capable Ampere, poussé à son maximum par un 8 nm de Samsung très limitant. Le TGP devrait augmenter en contrepartie, bien que ça reste dans des valeurs tout à fait acceptables. Il ne faut pas s'attendre à voir une telle carte avant un moment, car elle ferait assurément de l'ombre aux cartes Ampere encore en stock. Une fois encore, le surstock réclamé par les partenaires des verts fait des dégâts, la faute à la frénésie engendrée par le boum des cryptomonnaies. (Source)