Comment qu'elles sont, les RX 7900 ?

Les RX 7900 XTX et 7900 XT ne devraient pas tarder à arriver, puisque leur date de lancement officielle n’est autre que le 12 décembre prochain. Pour autant, cela ne signifie pas que certains n’ont pas déjà la carte entre leurs mains (comptoir compris, rassurez-vous) afin de réaliser en avance les tests de performance de manière correcte… et pour teaser la clientèle potentielle. Ainsi, la belle se montre dès aujourd’hui - fin du NDA concernant les visuels, de quoi inonder le net de vidéo et clichés en tout genre, voyez plutôt :

Notre confrère Phoronix, habitué des tests Linux, a également été fourni : de quoi laisser présager un support de l’OS manchot aux petits oignons ?

Rappelons également que certains vendeurs ont déjà vu leur gamme rouge fuiter : citons XFX et ses Swft, Merc et Qick, mais également ASRock avec ses modèles Taichi et Aqua… ou encore EKWB qui a déjà un radiateur et une backplate pour la version XTX. Bref, tous les éléments sont rassemblés pour un test en bonne et due forme, il ne reste qu’à prier pour que les pilotes soient bien au point pour le lancement, et que les performances soient également au rendez-vous, ça, c’est bien là que le concurrent de NVIDIA est attendu au tournant. Prenez votre mal en patience, le fin mot arrivera d’ici quelque jour !