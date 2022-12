Un pilote graphique s'échappe des labos NVIDIA

6 jours seulement après les 527.37, les pilotes 537.56 se sont échappés. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration, ils ont au moins trois bonnes raisons d’être. La première, c'est qu'ils assurent un support optimal au jeu Portal with RTX dont vous trouverez notre vidéo ci-dessous, mettant en scène RTX 3060 Ti, 3080 Ti et 4080, avec du DLSS 2 et du DLSS 3. Ensuite, et on peut dire qu'il est en avance, ce pilote servira à décoincer les articulations rouillées de ce vieux Gégé de Rives, qui aura sa rustine next Gen la semaine prochaine, le 14 exactement. Dedans, il y aura de l'illumination globale RTXGI, de l'occlusion ambiante RT, des ombres RT aussi, des réflexions par RT, un nouveau preset Ultra+ qui améliorera la distance d'affichage, la densité du feuillage, les détails des personnages non joueurs, etc, et des textures de meilleure qualité. D'ailleurs des mods comme le TW3 Reworked fonctionneront toujours avec le patch Next Gen. Enfin, le DLSS 3 est permis dans le jeu Jurassic World Evolution 2, qui avait déjà du DLSS 2 et du DLAA.

Il ya des bugs corrigés. Sur RTX 4090, Watch Dogs 2 pouvait souffrir de scintillement dans le ciel, et l'affichage pouvait ne pas revenir lorsque vous switchiez entre DP et HDMI. C'est corrigé. Autre point, lorsque vous enregistrez du DLSS 3 via OBS ou ShadowPlay, ça pouvait crasher à la fin de votre rush. Les vieilles versions Java de Minecraft affichaient parfois une corruption graphique, c'est réglé. Enfin, Adobe Premiere et After Effects faisaient des erreurs avec du contenu sous H264 ou H265. C'est tout et ça suffit déjà !