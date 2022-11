Les cartes customisées RDNA 3 devraient inonder le marché des Radeon à la toute fin de l'année, voire le début de 2023. La rumeur de ce matin indiquait, sans le prouver, que la première quinzaine qui suivra le 3 décembre ne serait dévolue qu'aux seules cartes de référence AMD, qu'elles soient vendues par AMD en personne sur son store ou par les partenaires historiques. ASUS a déjà montré ses TUF (mais pas ses Strix), Powercolor ses Hellhound et ses Red Devil, c'est au tour de Sapphire de le faire. La bête semble imposante, les moulins, au nombre de 3, ont les pales reliées entre elles par un cerclage plastique, c'est très à la mode et ça réduit les vibrations des pales elles-mêmes au moment des rotations. Le haut et le bas sont parcourus par une bande LED, dans le sens de la longueur.

C'est une RX 7900 NITRO, XT ou XTX, ce n'est pas précisé, mais il y a de grandes chances que ce soit le même radiateur qui officie aussi bien pour la XT que la XTX. Les Fury étaient excellentes, silencieuses en charge, et très bien refroidies, les Nitro, depuis des années, ont redoré grandement l'image salie de Sapphire avec le HD7870 Gate, et c'est tant mieux, tous les constructeurs ont augmenté les prix, certes, mais aussi la qualité de fabrication.