Powercolor avait teasé, il y a quelques jours deux cartes RX 7900 issues de la gamme Hellhound, revenue du diable Vauvert depuis la RX 6700 XT. Ce qui marquait, c'était l'embonpoint, rien à voir avec les cartes de références AMD qui font sa fierté : double slot et demi, 29 cm. Depuis, la firme au diablotin a remis le couvert avec sa Red Devil, une carte qui arbore plus de trois slots (entre 3 et 4), et qui s'alimente via 3 prises 8 pins, c'est un sacré engin. ASUS également avait teasé ses TUF en 7900 XT et XTX, elles qui occupaient 3.63 slots. Il faut se rendre à l'évidence, MD ne pourra comparer ses cartes qu'avec les références vertes, car les partenaires sont bien peu soucieux de l'encombrement.

Il faut dire que depuis Ampere et RDNA 2, la nouvelle norme est au gigantisme, et si ça présente un handicap évident de limitation au niveau du boitier, ça présente l'énorme avantage d'avoir un rapport nuisances sonores / performances imbattable, comme en témoignent les deux RTX 40 parues. Les jours passent, et cela nous amène un peu plus au verdict de ces cartes, dont l'ambition est de venir taper la RTX 4080, tout en souhaitant qu'elles y parviennent afin de remettre NVIDIA dans le droit chemin des prix plus "convenables". C'est à souhaiter pour lui également s'il veut que ses cartes se vendent, car la dernière née serait boudée.