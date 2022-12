Non aux CPU Ryzen 7000 sales !

La pâte thermique est aussi utile aux CPU qu'elle est un fléau pour vos doigts et pour le matériel en général. Si on en met trop, ça coule ! Si on n’en met pas assez, ça fait turbiner le refroidisseur qui doit compenser la montée en température. Mais surtout, ça pègue sur les doigts, et si ça déborde, c'est un enfer à nettoyer (Arctic MX-5). Les derniers Ryzen n'aident clairement pas. Premièrement, en réduisant la surface d'échange du heatspreader, AMD a complexifié l'évacuation des joules, tant et si bien qu'un excellent ventirad peut faire la nique à un excellent AIO, comme en atteste notre test Ryzen 7000. De plus, avec ses encoches, il devient vraiment pénible de nettoyer tous les recoins si la pâte venait à couler un peu, et elle coule toujours un petit peu sous l'effet de la pression du cooling, tout en ayant tendance à se liquéfier un peu avec la chaleur.

Pour éviter ça, le phénomène des processeurs sales, voici l'objet tout bête, le Practical Sealing ! Il s'agit d'un bout de silicone, qui s'enfiche dans l'espace laissé vacant entre le CPU Ryzen 7000 et le cadre bloqueur du socket. Noctua propose un truc dans le même genre, mais qui ne servirait qu'à l'application de la pâte, ne serait pas destiné à rester en place, au contraire du bousin annoncé ce jour par Aqua Computer. C'est réutilisable, ça ne brûle pas même si c'est devenu la peur numéro un des geeks, et c'est vendu 6.90 €sur le store officiel, ou dans les crèmeries dans quelques jours.