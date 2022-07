Si jamais vous êtes un grand adepte des nouvelles technologies, alors il est possible que vous ayez chez vous — ou que vous lorgnez sur - du matériel WiFi compatible avec la norme 6E. Introduite en avant-première par Intel avec le Gig+, cette version permet d’utiliser la bande de 6 GHz en sus des 2,4 et 5 GHz habituels, tout en gardant le standard ax (WiFi 6), histoire de désencombrer les réseaux.

Si les dernières mobales de chez AMD sont toutes annoncées compatibles, tout comme la série 600 d’Intel, il faut cependant le module additionnel kivabien, et c’est justement ce qu’ASRock nous offre aujourd’hui, enfin, l’information est dénichée par un @momomo à qui rien n’échappe. Cependant, si le packaging est très similaire et le contenu à premier vu identique (un module, deux antennes et une notice en papier toilette), le diable se cache dans les détails. Chez AMD, le module est standard, en PCIe, est basé vraisemblablement sur le design RZ608 faisant usage du MT7921K de chez Mediatek. À l’inverse, Intel verse dans le propriétaire avec une carte CNVIo (de compatibilité réservée avec les mobales Alder Lake, youpi…) probablement intégrant une AX211 ou AX411 de la firme bleue.

Le rouge contre le bleu : pas de surprise sur le code couleur !

Au niveau de la date de disponibilité et du prix, rien ne filtre, mais vu l’historique de ce genre d’add-on (nous nous souvenons par exemple des modules rajoutant le Thunderbolt tarifés à une centaine d’euros pour une présence quasi nulle dans nos rayons), nous ne somme pas vraiment optimistes quant à leur démocratisation. Cependant, d’ici là que les routeurs, box et autres points d’accès soient à mis à jour, il y a encore de la marge : un accessoire à réserver aux experts avertis ; surtout sachant que des alternatives PCIe ou USB devraient également voir le jour ! (Source : VideoCardz)