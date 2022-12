Ce que la remontée de l'Euro pourrait avoir comme conséquences sur les prix pratiqués ?

Pendant des mois, quasiment deux ans du COVID actif, la pénurie de matériels s'est installée, suite à une demande forte sur tous les secteurs. Quitte à être enfermé, autant avoir du matos qui marche ou le renouveler s'il est trop ancien. Entre-temps, l'inflation est arrivée, paisible, et a fait chuter le cours de l'euro par rapport au dollar. Une époque pas si lointaine, on payait 1.25 dollar avec 1 euro, on achetait donc 20 % moins cher que ce qui est le cas depuis le mois d'avril 2022. Depuis cette date, l'euro a fait un plongeon, tant et si bien qu'il est passé sous le dollar et donc moins fort que la monnaie US. Une des conséquences visibles est la montée des prix irrémédiable, ceux qui se fournissent aux US achètent plus cher qu'avant, ils répercutent cela sur le client final, nous... c'est chiant hein ! Nous n'avons pas évoqué la TVA, qui, elle, ne bouge pas, et donc n'influence pas plus ou moins les prix pratiqués avant.

Depuis quelques jours, l'euro est repassé devant le dollar, à 1.06 $ pour un euro, sans que cette situation ne soit assurée de perdurer. Théoriquement, les prix devraient baisser pour un produit identique, pour peu qu'il ait été acheté avec le nouveau cours des devises. Cette explication, succincte, est peut-être la raison qui a poussé NVIDIA à baisser les prix, trop chers de base, des RTX 4080 et 4090 FE sur son store. La RTX 4080 est passée de 1469 à 1399 €, la RTX 4090 de 1949 à 1859 €. Cela reste encore bien trop cher, surtout pour la RTX 4080, mais ça se prend. D'un autre côté, si les verts passent la RTX 4090 à 900 €, ils tuent tout chance de voir les stocks des partenaires de RTX 3080 Ti à 3090 Ti partir.

On n'oublie pas non plus que les RX 7900 arrivent, et que les tests devraient, selon les rumeurs, être publiés le 12 décembre pour une mise en vente le 13 décembre. Est-ce que ces Radeon profiteront aussi du cours favorable de l'euro par rapport au dollar, minimisant l'impact sur la conversion finale dans nos boutiques ? Le niveau de performance devrait influer sur la facture plus que le cours euro/dollar, mais nous espérons que la somme de tous ces petits détails permettra de taper des cartes plus "abordables", même s'il semble acquis qu'on ne fera pas d'affaire avec ces deux générations comme on a pu en faire avec les RX 6800 XT et RTX 3080.