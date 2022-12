Le waterblock Eisblock Aurora pour RX 7900 XT(X) est déjà là !

Les nouvelles Radeon sont là, elles ont été testées en long, en large et en travers partout dans le monde, et bien entendu, chez nous aussi ! Si pour x ou y raison vous avez déjà été séduit par la RX 7900 XT ou la RX 7900 XTX, mais êtes un peu moins emballé par leur système de refroidissement effiace, mais un poil bruyant, et que le watercooling c'est votre truc ou sur le point de l'être, alors sachez que certaines d'entres elles peuvent d'ores et déjà trouver waterblock à leur PCB chez Alphacool, le spécialiste en la matière ! En effet, le fabricant a fait son dû pour les nouvelles cartes et a déjà dévoilé ses nouvelles solutions Eisblock Aurora pour couvrir intégralement le PCB bien peuplé de certaines des nouvelles arrivantes.

Comme à chaque fois, le constructeur annonce avoir amélioré une poignée de choses pour l'occasion. Par exemple, comme c'est le cas maintenant pour tous ses derniers waterblocks, les solutions pour les RX 7900 aussi profiteront d'un chromage pour leur cuivre au lieu du nickelage habituel. Selon le constructeur, c'est plus dur et plus résistant, et point bonus, le chromage distribuerait mieux la lumière des LED RGB brillantes intégrées dans le top en acrylique grâce à une surface plus lisse. Alphacool dit aussi avoir retravaillé la conception interne du bloc, avec une jetplate intégrée dans les ailettes pour mieux forcer l'eau à travers ces dernières. Celles-ci sont par ailleurs plus denses et n'ont désormais plus que 0,4 mm d'espace entre elles, la résistance serait donc moindre et la surface de dissipation plus importante, et par conséquent, les performances meilleures.

Comme d'habitude, il faudra veiller à choisir le bon exemplaire pour sa carte. Le nouvel Eisblock Aurora se déclinera en trois versions : une compatible avec les RX 7900 XT(X) Nitro+ de Sapphire, une autre compatible avec les RX 7900 XT(X) Toxic (Edition) de Sapphire, et une autre adaptée aux RX 7900 XT(X) Taichi et Phantom d'ASRock. Chaque kit comprendra aussi une backplate noire en aluminium. Quelle que soit la version, le prix sera de 159,98 €, hors frais de port. Il est déjà possible de passer commande directement chez le fabricant, mais la disponibilité n'est pas encore de mise. Il semblerait qu'il faille pour cela encore attendre entre 2 et 3 semaines. Pour les autres, Alphacool multipliera sans aucun doute les versions au fur et à mesure que les RX 7900 des différents partenaires d'AMD arrivent sur le marché.