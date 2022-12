Premiers 3D Mark pour les RX 7900

Les tests seront là lundi, mais les cartes n'échappent pas aux fuites de dernière minute. Ce jour, ce sont des scores issus de 3D Mark, véritable nébuleuse du benchmark, avec ses 36 tests différenciés. On y voit les RX 7900, XT et XTX, trôner au milieu des RTX 40, RTX 30 et RX 6000 XT. Les Graphics scores sont relevés pour Time Spy Extreme qui est en UHD, Performance qui est en 1440p, et enfin pour Fire Strike également en UHD et 1440p, soit au total 4 benchs. Par nature, les 3D Mark sont favorables aux cartes rouges, c'était surtout le cas avec RDNA 2. Ce n'est pas un phénomène nouveau, les logiciels/jeux ont toujours une appétence pour une architecture plus qu'une autre. Est-ce que ce sera le cas pour les cartes RDNA 3 étant donné leur changement radical de conception ? Nous ne le savons pas. Recensons ça dans des zoulis tableaux :

cÉki TIME SPY 1440p Perf Time SPY 4k EXTREME RTX 4090 35704 19398 RTX 4080 28050 14005 RTX 3090 Ti 21711 10709 RTX 3090 19907 10293 RTX 3080 Ti 19585 10042 RTX 3080 12Go 18565 9358 RX 7900 XTX 25473 13729 RX 7900 XT 23897 13687 RX 6950 XT 21848 10644 RX 6900 XT 20554 9952 RX 6800 XT 19118 9203

Sur ce test, les deux nouvelles venues concurrencent frontalement la RTX 4080, la XTX étant la plus proche, mais restent derrière la RTX 4080. Par ailleurs, la RX 7900 XT n'est pas beaucoup devant la RTX 3090 Ti en matière de performances 3D, nous ne parlons pas des autres aspects comme la consommation où la RX 7900 XT offre un gros avantage par rapport à la grosse carte Ampere. Passons à Fire Strike à présent :

cÉki FIRE STRIKE 1440p FIRE STRIKE 4k RTX 4090 45704 24927 RTX 4080 33932 17294 RTX 3090 Ti 26704 13989 RTX 3090 24236 12616 RTX 3080 Ti 24116 12453 RTX 3080 12Go 22803 11602 RX 7900 XTX 37702 18853 RX 7900 XT 33497 16915 RX 6950 XT 30287 15201 RX 6900 XT 28636 14348 RX 6800 XT 26076 12968

Fire Strike est nettement plus favorable aux Radeon, une RX 6800 XT faisant la nique aux RTX 3090 Ti et inférieur, ce qui n'est, en gaming, quasiment jamais le cas entre ces deux modèles. Cette fois, la RX 7900 XTX s'intercale entre les deux RTX 40, tandis que la RX 7900 XT colle vraiment aux fesses de la RTX 4080. Notez que la RX 6950 XT n'est pas bien loin derrière le quatuor de choc.



Pour autant, AMD confirme par ces tests, officieux, que la RTX 4080 est la cible en rastérisation. La RTX 4090 reste loin devant, intouchable, et contrairement aux premières estimations, l'écart entre les deux flagships n'est pas de 10 %, mais d'une bonne trentaine de pourcents après calcul issu de ces scores 3D Mark. Vivement les tests gaming, rastérisation et ray tracing, pour voir le nouvel échiquier des perfs 3D. (Source)