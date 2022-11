Les cartes RTX 4080 seront lancées dans le commerce le 16 novembre, ce qui implique un NDA à cette date au plus tard. Si NVIDIA fait comme pour la RTX 4090, c'est la veille que le NDA a pris fin, les cartes ayant été en vente le 12 octobre alors que les tests sont arrivés le 11. La RTX 4080, puisqu'il y en a plus qu'une, les gens ayant eu du mal à pardonner deux références différentes sous le même nom, mais parviennent à justifier deux RX 7900 différentes chez AMD, est donc la cible des rouges selon Franck Azor. De plus, entre RTX 4080 et RX 7900, on est dans les mêmes TGP, l'efficacité énergétique devrait être la même à peu de choses près. Remise au clair faite, voilà ce qu'il faut retenir.

Les partenaires du caméléon, ceux qui ont une politique d'entreprise qui leur permet de gagner des sous, et plutôt bien même, grâce aux GPU verts (EVGA, on ne sait pas tout du tout et c'est trouver bien vite un coupable que d'accuser NVIDIA, surtout quand on en sait si peu), ne rateront ça pour rien au monde. GIGABYTE et sa branche gaming Premium AORUS, vont proposer les gammes suivantes.

La RTX 4080 Xtreme WATERFORCE WB aura un waterblock monté de série, qu'il faudra ensuite intégrer à une boucle DIY, ou un AIO pensé à cet effet. La RTX 4080 Xtreme WATERFORCE aura, par contre, un AIO de 360 déjà installé.

Il y aura également la géante RTX 4080 AORUS MASTER, vraie carte quad slot, dépassant d'un gros tiers l'équerre arrière, et pourvue de son écran LCD à animer.

La gamme AERO, nouvellement débarquée pour remplacer l'ex-VISION, toute blanche, aura sa RTX 4080, tout comme la série EAGLE, et la GAMING. Ce sont 6 cartes qui vont constituer la série RTX 4080, et c'est bien assez ! (Source)

Eagle, Aero et Gaming sont sur un bateau vert !