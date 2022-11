Hier soir, AMD a présenté ses nouvelles cartes haut de gamme RDNA 3, basées sur du NAVI 31. Il y fut question de performances en rastérisation supérieures à la RX 6900 XT dans le meilleur des cas à 70 % et en 4k, qui est la définition où elle brillait le moins par rapport à la concurrence Ampere, qui, elle, brillait moins en FHD et QHD. Les cartes de références ont été annoncées à 355 et 300 W, avec des fréquences en régression par rapport à RDNA 2, surtout pour la RX 7900 XT si on la compare à la RX 6800 XT. Mais on sait que les partenaires sont joueurs, et on s'attend à des cartes ayant 3 connecteurs 8 pins, ce qui offre 525 W maxi aux cartes. Avec ça, la consommation ne restera pas à 355 W, et les perfs devraient y gagner de précieux MHz, mais y perdre en efficacité énergétique.

ASUS vient de dévoiler ses RX 7900 (XT et XTX) TUF. La carte, puisqu'il semblerait que le géant donnera la même base aux deux GPU, est grosse, elle dépasse facilement de l'équerre arrière, on peut deviner également qu'elle est au minimum triple slot même si l'équerre arrière est double. On ne calibre pas une carte de ce gabarit si c'est pour lui offrir les perfs d'une carte de référence, on peut penser légitimement que ça va être une carte "plus" que celle d'AMD. Rendez-vous le 13 décembre au plus tard pour le bilan, on y verra plus clair sur le haut de gamme des deux acteurs principaux, en attendant Battlemage ?