Si l'annonce des cartes graphiques RDNA 3 d'AMD occupent la pluspart des têtes des joueurs occidentaux, là n'est pas la seule nouveauté terrestre dans la sphère hardware. En effet, Zhaoxin, un designeur fabless chinois plutôt habitué du Comptoir, a sorti deux nouvelles séries de CPU : une pour serveurs, les KH-4000, l'autre à destination de l'embarqué, les KX-6000G. Leur particularité ? Être compatible avec le jeu d'instruction x86 habituel des CPU haute performance modernes de par sa filiation avec VIA Technologies, elle-même détentrice de la licence depuis le rachat de Centaur Technologies en 1999.

Mais revenons à nos p’tites puces : les KH-4000 affichent un maximum de 32 coeurs, bien que des versions 16 et 12-coeurs soit également au programme, supportent l'AVX/AVX2 et grimpe jusque 2,2 GHz. Côté mémoire, 2 Tio sont supportés en DDR4 ECC, sachant que le bisocket est possible pour doubler ce nombre. Au niveau des entrées-sorties, pas moins de 128 lignes PCIe sont offertes... mais à la norme 3.0 : largement moins alléchant. Le reste de la connectique comprend 8 USB 3.2 Gen1 ainsi que 16 prises SATA pouvant être reroutées par la mobale hôte. Pour le reste, le bousin n'a pas d'hyperthreading ou de boost quelconque de fréquence : le 16 nm et l'architecture Yongfeng qui la compose ne le permettent pas !

L'intérêt pour nous de la seconde série est plus grand encore, puisqu'il s'agti d'APU et non plus de CPU seuls : dites bonjours à une partie graphique supportant un bon batch de technologies récentes : DirectX12, OpenCL 1.2 ainsi qu'OpenGL 4.6, directement issus des C-1080 précédents. Si le 16 nm est également de la partie avec une architecture Lujiazui côté CPU, les caractéristiques diffèrent considérablement des CPU serveur pourtant lancés en même temps : 4 coeurs maximum (toujours sans technologie de SMT) , support des ostensions vectorielles jusqu'à l'AVX (toujours) et la prise en charge de la DDR4-3200. ainsi qu'un TDP configurable allant de 3,0 GHz (base) à 3,3 GHz selon le niveau de dégagement thermique maximal, de 15 W à 35 + W. Pour les interfaces, il est question de 16 lignes PCIe 3.0, 4 USB3.2 Gen1, 2 USB 2.0 ensuqué que seulement 2 SATA 3. Bref, du matériel accusant 6 à 10 ans de retard sur la concurrence comme c'est souvent le cas avec la Chine pour de telles technologies de pointe. Officiellement, les performances graphiques sont quadruplées en usage standard de la carte, pour une épaisseur réduite de 26 % et une consommation hors charge en baisse de 50 % ; reste à voir si le public cible, des systèmes de faible encombrement ainsi que des tablettes et autres systèmes de communication pour professionnels. (Source : VideoCardz)