Si les NUC 12 Enthusiats avaient déjà fuités en juin dernier, le géant bleu n’avait toujours pas procédé à leur lancement officiel : voilà que la chose est désormais faite. Serpent Canyon sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries fin septembre, offrant son CPU hérité du haut de gamme des ordinateurs portables Alder Lake ainsi qu’un GPU Arc mobile de la même fournée, le tout dans 2,5 L seulement : une belle performance, pour une machine proposant un compromis suffisant pour du jeu léger.

Pas de SATA 2,5 » sur cette version, mais tout de même de quoi caser 3 SSD M.2 !

Plus précisément, nous retrouvons sous le capot un i7-12700H muni de 14 cœurs (6 gros et 8 petits culminant à 4,7 GHz en Turbo) une Arc A770M — la plus testicouillue de la gamme — 3 slots M.2 pour SSD : deux en PCIe 4.0 x4 2280, et un en PCIe 3.0 / SATA, toujours sur 4 lignes. La RAM pourra également être modifiée, puisque 2 slots SO-DIMM sont disponibles, mais seulement en DDR4 : de quoi fournir 64 Gio maximum, au prix d’une légère castration de performances de la dernière architecture bleue. Quant à la connexion, celle-ci est plus que fournie : 2 ports Thunderbolt 4, 6 USB 3,2 Gen2, de l’Ethernet 2.5G, une prise HDMI 2.1 ainsi que deux DP 2.0 : de quoi largement dépasser les portables dont il reprend pourtant bon nombre d’autres caractéristiques. Le WiFI AX est également de la partie, tout comme la dent bleue, en version 5.2 : de quoi rester connecté, même en l’absence de Net câblé.

Au niveau des prix, Intel communique sur 1 180 $ à 1 350 $ hors taxes selon la configuration (RAM / SSD / OS) : autant dire qu’il faudra un besoin assez spécifique pour justifier le format réduit par rapport à une tour du même prix !