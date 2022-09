Ça y est, enfin, hip hip hourra ! Après des premiers signes de vacillement de l’autre côté du continent et un trimestre marquant la fin de l’abondance des biftons chez les verts, voilà que les prix des RTX se retrouvent à des tarifs un tant soit peu plus abordables dans nos contrées. Et, cette fois-ci, il n’est pas question de bruit de couloir ni de street price, mais bel et bien des étiquettes affichées directement sur le site de la firme. Voyez plutôt :

Référence MSRP (À la base) Prix vaseliné (janvier 2022) Prix moins vaseliné (Septembre 2022) Différence (par rapport au MSRP) GeForce RTX 3090 Ti 2,249 EUR – 1,329 EUR -920 EUR GeForce RTX 3090 1,549 EUR 1,649 EUR 1,199 EUR -350 EUR GeForce RTX 3080 Ti 1,199 EUR 1,269 EUR 1,089 EUR -110 EUR GeForce RTX 3080 719 EUR 759 EUR 759 EUR +40 EUR GeForce RTX 3070 Ti 619 EUR 649 EUR 649 EUR +30 EUR GeForce RTX 3070 519 EUR 549 EUR 549 EUR +30 EUR GeForce RTX 3060 Ti 419 EUR 439 EUR 439 EUR +20 EUR

Enfer, damnation et déception : pour les joueurs les moins fortunés, il va encore falloir sacrément raquer, puisque seuls les trois modèles les plus coûteux se retrouvent ristournés. Néanmoins, avec une magnifique réduction de 920 € sur la RTX 3090 Ti (et 350 € sur la RTX 3090), NVIDIA avoue clairement s’être gavé sur le dos des consommateurs pendant la pénurie — si le tarif exorbitant ne vous avait pas déjà mis la puce à l’oreille.

Toutefois, nous n’allons (clairement) pas cracher sur cette mise à niveau du tarif, d’autant plus que les nouvelles générations de GPU approchent à grands pas ; ce qui signifie une baisse de prix supplémentaire des versions précédentes. De quoi laisser planer l’espoir d’un retour intéressant du segment 200-300 € des GPU ? (Source : VideoCardZ)

Ça reste cher, mais c’est un petit peu plus moins cher !