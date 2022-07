La réponse est en fait cachée dans le titre ! Un exemplaire de Zen 4 a été déniché sur Basemark, certes pas le plus populaire des benchmarks, mais qui est au moins le premier à accueillir la prochaine génération de CPU AMD. Le soft ne détecte pas précisément le CPU, qui est au stade d'Engineering Sample, mais on a quand même des détails intéressants pour un CPU qui n'est pas au stade final. Premièrement, son OPN estampillé 100-000000593-20_Y, c'est-à-dire son numéro de série de fabrication, ne laisse aucun doute sur son origine : c'est bien du Zen 4.

Ensuite, ce sample est un hexacore dont on peut imaginer qu'il a le SMT activé par défaut, a une fréquence de 4.4 GHz, que l'on peut également penser qu'elle correspond à celle sur un ou deux coeurs, à moins que le soft ne relève que celle efficiente pendant la procédure sur tous les coeurs, ce qui serait plus logique finalement. Ensuite, il a été testé sur une X670E AORUS Master de GIGABYTE, très probablement le very bistouf de la gamme du Taïwanais si on met de côté la version sous flotte. Il a tourné avec une RTX A4000, une carte pour pro basée sur un GA104. Après avoir fouillé dans la base de donnée, Harukaze5719 a retrouvé des tests identiques faits avec le même GPU, avec un 5950X.

Et c'est là que ça fait mal. Car le 16 coeurs / 32 threads Zen 3 se retrouve battu par le Zen 4 ayant plus que moins de la moitié avec 6 coeurs / 12 threads. C'est un test "gaming" sur un GPU moyen de gamme, ça ne reflète pas forcément les résultats dans des benchs purement CPU, mais d'ores et déjà on peut voir qu'il y a/aura/devrait avoir un impact non négligeable de Zen 4 sur les perfs 3D. En moyenne, il est 9.5 % plus véloce que le 5950X, et les moyennes, le minis et le maxi sont impactés par des valeurs quasi identiques. La fin d'année va être sympa quand même !