A770 LE 16 Go : game over, mais same player shoot again

8 mois, ça aura été la durée de vie de cette carte designed by et produced presque by Intel, comme on vous le supputait discrètement dans un billet précédent, qui passe EOL. Elle aura marquée l'arrivée d'Intel comme possible et crédible fauteur de trouble, dans un contexte de pet foireux et plutôt malodorant. Rassurez-vous cela dit, c'est la carte qui passe en arrêt cardiaque, pas le GPU, qui continuera à être distribué via les quelques partenaires ayant eu les nouilles de suivre Intel dans l'aventure : ASRock (avec l’Arc A770 Phantom Gaming D), Acer (avec la Predator BiFrost Arc A770), et une chinoiserie aka Gunnir — encensée par quelques médias français, toujours très objectifs— avec qui on vous conseille très vivement de garder vos distances.

Ciao bella !

Si vous voulez acquérir ce qui pourrait être dans quelques années un vrai morceau d'histoire, il va falloir vous dépêcher, car la distribution restante ne le sera que sur les stocks existants. Les autres cartes de géant bleu ne sont pas concernées par cette mise en rebut... Pour le moment.

ACM-GA10 dans sa version intégrale employée sur l'ARC A770

Concernant le GPU à proprement parler, alors que son papa fait causer de son très attendu successeur Battlemage de temps à autre, il continue de progresser via la mise au point de ses pilotes, étant aujourd'hui nettement au-dessus d'une RTX 3060 en rastérisation, qu'on soit en FHD ou en QHD. Si on fait fi du DLSS3, il est probable qu'avec la RX 7600 et la RTX 4060 à sortir dans quelques jours, Alchemist restera une alternative de plus en plus crédible, d'autant qu'on trouve la A770 LE à 299 € depuis quelques jours.