Le clavier 60 %, c'est-à-dire sans pavé numérique et avec un layout condensé et notamment sans touches directionnelles, est un peu en vogue ces derniers temps. Produit de niche oblige, c'est une mode qui consiste grosso modo à payer autant voire parfois un peu plus cher que pour un clavier classique, pour avoir moins de claviers et donc essentiellement profiter d'un encombrement réduit du bureau, et accessoirement d'un clavier plus transportable. Constructeur incontournable sur le marché du périphérique et de claviers en particulier, Corsair aussi est sur le coup, naturellement. Sa dernière création est le K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60 %, elle a pour ambition de proposer performances et conception des fameux claviers K70 du fabricant, mais dans un format fortement réduit. Ce n'est que le second clavier de la sorte dans le catalogue de Corsair, où il rejoint le K65 RGB Mini 60 % lancé en 2021.

Le K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60 % (que l'on appellera K70 60 % à partir de maintenant, parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein) est mécanique, vous aurez le choix entre Cherry MX Red et Speed (et hop, un petit tour chez Cherry pour en avoir toutes les caractéristiques). Bonne nouvelle, ceux-ci ne sont pas soudés et sont donc remplaçables ! Ils seront également surmontés de capuchons en PBT, ce qui présente bien pour un clavier reprenant le châssis en aluminium de la série K70, mais auquel a été ajoutée une barre accentuée remplaçable permettant d'apporter une petite touche de couleur supplémentaire (barres de couleur à acheter séparément, bien entendu) - sans oublier le rétroéclairage RGB fortement personnalisable et 360° ! Malgré le format, le clavier se veut presque aussi fonctionnel qu'un modèle normal grâce aux nombreux raccourcis embarqués, sans oublier que l'ensemble du clavier personnalisable touche par touche via iCUE, macros incluses. Par ailleurs, le p'tit K70 60 % embarque assez de mémoire pour 50 profils, y'a de quoi faire.

Toujours dans l'optique de prouver qu'il a sa place dans la cour des grands, le K70 60 % peut aussi faire fonctionner sa liaison USB jusqu'à 8000 Hz, supportés par la technologie AXON de Corsair. À propos d'USB, celui du clavier est de Type-C est assuré par un câble tressé débranchable et finalement « optionnel », puisque le K70 60% est aussi sans-fil ! Pour la connexion, Corsair vous laisse le choix entre sa version du sans-fil 2,4 GHz nommée SlipStream ou le Bluetooth. Dans tous les cas, l'autonomie est donnée pour 32 heures de jeu avec RGB et jusqu'à 200h sans RGB sur une seule charge, ce qui n'est pas vilain.

Bon, il faut reconnaitre que ce K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60 % (une petite dernière pour la route) sont plutôt sympathique, il s'agit assurément d'une belle option supplémentaire pour ceux qui sont à la recherche de ce format de clavier. Mais, il y a un « mais » et un plutôt gros, certains l'attendaient certainement, c'est son prix : 189,99 € ! Ah oui, quand même... Si vous êtes toujours là et conscients, sachez qu'il est disponible immédiatement chez les revendeurs habituels. Bisous !