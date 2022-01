Alors que les rumeurs envoient la gloutonnerie de la RTX 3090 Ti à 450 W, EVGA pulvériserait cette valeur avec sa prochaine Kingpin. Tout d'abord, 256 cuda cores et de la GDDR6X sont légers pour expliquer un bond de 350 à 450 W de TGP, il n'est pas impossible que le caméléon lâche la bride des MHz, pour se démarquer encore plus de la RTX 3090 originelle. Ceci étant, EVGA ne se poserait pas du tout ce genre de questions.

Celles qui devraient revenir sont "comment vais-je dissiper tout ça ?" Et pour le coup, Quasarzone a donné des infos parfaitement officieuses, mais effacées du site, toutefois reprise par Twitter. Le design du PCB ne serait plus le même, bien que le système de refroidissement ne bouge pas, avec un AIO de 360 mm. EVGA aurait abandonné les 3 prises PCIe 8 pins au profit de 2 prises 16 pins NVIDIA. Le tarif selon la source serait bien plus élevé que le prix de la RTX 3090 Kingpin, qui devrait par ailleurs prendre sa retraite après une très courte durée de vie.

Enfin, la carte arriverait en mars 2022, et il ne sera pas possible de réutiliser les waterblocks cuivre car ils seront incompatibles. Le truc qui fait réagir, là-dedans, c'est donc l'usage de 2 prises 16 pins, dont on sait qu'elles sont capables de délivrer jusqu'à 600 W pièce. Pour autant, elles sont raccordées à l'alimentation via deux prises 8 pins, qui délivrent donc 300 W en tout, et donc cela ferait 600 W pour la carte au maximum, bien que théoriquement 2 x 16 pins sont censées délivrer 1200 W au minimum.

La vérité sur cette carte sera délivrée durant le CES, avec une mise en vente pour le 27 janvier. Quant à la Kingpin, il faudra attendre, et surtout économiser, voire revendre votre voiture, votre gosse, votre femme, mais pas la maison sinon ça ne servira à rien d'avoir un PC sans électricité ! On a pensé à tout !