Voilà le pilote 22.5.2 Preview, et celui là, il compte pas pour des prunes ! Chaque année, AMD lance une nouvelle version de son AMD Software, qui finit de transformer son jet initial en véritable usine à gaz tellement c'est complexe et fouilli. Au départ, c'était vraiment un chouette successeur du Catalyst Control Center, mais à présent ça devient même compliqué de juste mettre de l'aniso ou de trouver la VSR. Mais cette version de pilote, elle est vraiment importante, plus qu'aucune autre depuis des années.

Premièrement, le RSR passe en version 1.1, la seule différence est qu'AMD a ajouté un régulateur de niveau du filtre sharp, qui renforce un peu les contours et diminue l'impression de flou laissée par le FSR 1.0. Ensuite, le géant rouge affirme que de nombreux jeux DX11 gagnent de 3 à 17 % par rapport aux 22.4.2 lancés il y a deux jours pour accueillir le refresh RDNA 2.

Ainsi Far Cry 5 gagne 5 %, Farming Simulator 22 3 %, Total War Saga Troy 17 %, Total War Hammer 3 5 %, Watch Dogs Legion 10 %, The Witcher 3 3 %, Apex Legends 5 %, Overwatch 3 %, PUBG 3 % et Valorant 7 %. Parallèlement à ça, CapFrameX a mené quelques tests sur une RX 6800 XT en FHD et UHD, sur le jeu Crysis Remastered, et les gains peuvent aller jusqu'à 24 %, ce qui est excellent. Les gains sont aussi importants sur God of Wars et Assassin's Creed Odyssey. Vous comprenez que plus que des fonctionnalités qui vont concerner 2 % des clients, ce genre de gains est la chose recherchée avant tout par les possesseurs de cartes graphiques.