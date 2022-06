Dans le monde des GPU, les performances galopant de génération en génération étant donné que ces puces, fortement parallèles, trouvent une application directe à l’augmentation de la densité fournie par les progrès en matière de gravure. Ainsi, les vieux modèles se retrouvent relativement rapidement relégués à un état de coma artificiel, les pilotes étant bien disponibles, mais plus vraiment mis à jour ni optimisés pour les API les plus récentes.

Or, lorsque la situation se produit pour des composants fermés, vous êtes eus ! Il n’existe pas de possibilité simple pour prolonger le support. Par contre, si vous êtes calés - et plutôt deux fois qu'une - en programmation et que les sources du pilote sont ouvertes, alors vous pouvez peut-être vous amuser à continuer leur développement, et c'est ce qu'a fait Gert Wollny en adaptant le back-end NIR en lieu et place du vieux TGSI (il s’agit ici de deux représentations intermédiaires, c’est-à-dire une manière d’encoder les tâches à exécuter sur GPU de manière à y effectuer simplement des transformations, typiquement pour accélérer leur exécution) sur le pilot R600 des Radeon HD pré-7000 (soit des cartes vieilles de plus de 10 ans). Au passage, le gus a retravaillé l’ordonnancer ainsi que les optimisations apportées, tout en rajoutant le support de la FP64 pour la Radeon HD 6900 : sacré boulot !

Pour le moment, ces améliorations ne sont pas encore disponibles sur les canaux de distribution usuels, mais pourraient être proposées pour la sortie version 22.2 de Mesa — la bibliothèque intégrant ce fameux R600. Clairement, ce ne sera pas pour des AAA récents, mais il est ô combien agréable et surprenant de constater un tel travail sur des cartes aussi vétustes. Reste que cela ne suffira pas pour les rendre compatible Vulkan (et donc pour utiliser Proton), mais la raison se situe ici au niveau matériel ! (Source : Phoronix)