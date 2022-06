On vous avait déjà parlé à l'époque du Sabrent Rocket Q Battleship, mais jamais du Rocket 4 Plus Destroyer. La base est la même, à savoir une carte RAID PCIe 4.0 x16 de chez HighPoint avec leur puce SSD7540 et un switch PEX de série 8 de chez Broadcom pour gérer les 8 slots M.2 2242/2260/2280 indépendants de la carte. La carte possède un refroidissement actif constitué d'un radiateur en aluminium couvrant l'ensemble de la carte et de deux petits ventilateurs, ainsi que de pads thermiques pour les SSD et le reste des composants importants. Enfin, l'alimentation nécessitera le branchement d'une prise PCIe 6 pins.

La différence entre le Rocket Q Battleship et le Rocket 4 Plus Destroyer ? Le premier possède 8 SSD PCIe 3.0 Rocket Q de 8 To pour un total de 64 To, le second embarque 8 SSD PCIe 4.0 Rocket 4 Plus de 4 To pour un total de 32 To. Et la différence entre le Rocket 4 Plus Destroyer et le Rocket 4 Plus Destroyer 2 du jour ? C'est très simple, le nouveau modèle peut désormais monter jusqu'à à 64 To avec la présence de 8 Rocket 4 Plus de 8 To !

On nous dit aussi que le nouvel exemplaire possède des performances améliorées, quand bien même le fabricant mentionne toujours la même vitesse de transfert (phénoménale) de 28000 Mo/s et que le hardware ne semble pas avoir changé. Les améliorations ont donc probablement été effectuées ailleurs et côté logiciel. Comme les autres, le Rocket 4 Plus Destroyer 2 est compatible avec plusieurs configurations RAID, du RAID 0 au RAID 10, en fonction des besoins. Le tout se veut toujours aussi pratique à l'usage, aisé à configurer et à mettre en place.

Pour sûr, ce type de produit ne s'adresse clairement pas à tout le monde. D'ailleurs, Sabrent le destine avant tout aux créateurs touchant à des fichiers vidéo monstrueux, ainsi qu'aux stations de travail haut de gamme et aux serveurs. Le prix seul sera un frein majeur à l'acquisition de cette solution, en sachant qu'un seul SSD Rocket 4 Plus 8 To coute déjà 1799 € en France, ce qui donnerait donc pas loin de 16000 € pour l'ensemble Sabrent de 64 To avec la carte. Bien entendu, la carte de HighPoint peut aussi fonctionner avec la majorité des SSD, y compris PCIe 3.0. Au cas où, sachez qu'elle se trouve seule sur la toile pour 1099 $.