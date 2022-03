Nous y voilà enfin ! AMD a publié son pilote Adrenalin 22.3.1. Et comme on s'en doutait, il incorpore le RSR pour les cartes RDNA et RDNA 2, et une mise à jour d'AMD Link qui permet désormais jusqu'à 4 utilisateurs de jouer en local en utilisant une Radeon dans un PC via un terminal Android, un PC, un smartphone ou une tablette. Le RIS également, acronyme de Radeon Image Sharpening, a un usage rendu plus facile pour renforcer les traits dans un jeu qu'un filtre d'upscaling a rendu trop flou, mais pas que. Il est désormais possible d'activer le NIS dans les applications, les vidéos, le web, etc. AMD confirme également que le temps de téléchargement et d'installation du Radeon Software a été amélioré.

Au rayon des choses arrangées, citons l'absence de transparence d'Aero sous Windows 10, la page Tuning pouvait afficher des réglages incorrects sur RDNA 2 après avoir installé un nouveau pilote. Les temps de chargement sous Forza Horizon 5 avec RT pouvaient être exagérément longs sur RDNA 2, enfin Radeon iChill sous SteamVR pouvait débiter des perfs incorrectes. Pour rappel, c'est un upscaling spatial qui est basé sur le même algorithme que le FSR, offrant des performances accrues au prix d'une définition inférieure à celle de votre écran.

Et voici le FSR 2.0. Il ajoute, comme suspecté, une composante temporelle, afin de réduire l'effet de flou et de perte de détail du FSR 1.0. Toutefois, il n'est qu'annoncé, car il n'est pas encore totalement finalisé et doit être intégré au sein des jeux par les développeurs. DeathLoop devrait probablement être un des premiers concernés, puisque c'est lui qui a servi de support aux présentations des rouges, mais sait-on jamais. Il est d'ailleurs étonnant, que dans ses visuels comparatifs, AMD ne compare pas le FSR 2 au DLSS, mode à mode, qualité et Performance. AMD annonce Q2 2022 pour la mise à disposition, ce qui nous laisse entre le 31 mars et 30 juin. Nous ne savons également pas quelles cartes pourront en profiter, mais il devrait être open lui aussi à l'ensemble des cartes récentes et anciennes des rouges et des verts.

cliquez pour agrandir

On en arrive à une salve d'interrogations suite à l'arrivée du RSR. Pour rappel, c'est un upscaling spatial qui est basé sur le même algorithme que le FSR, offrant des performances accrues au prix d'une définition calculée inférieure à celle de votre écran. Premièrement, il signera l'arrêt du développement du FSR dans les jeux, au bénéfice du FSR2, le RSR supplantant tout travail des développeurs. Alors que le FSR était ouvert à tous les GPU, presque, AMD limite donc ce RSR, d'une part aux seuls possesseurs de Radeon, et d'autre part, aux seuls possesseurs de carte RDNA et RDNA 2. Cela signifie que le marché Polaris et Vega est exclu, lui qui aurait bien eu besoin de ce coup de pouce en performances vu les jeux qui sortent, alors que c'est assez dispensable aux cartes RDNA et RDNA 2. AMD ne dit rien sur une intégration d'autres GPU à la liste compatible.

Parallèlement à cela, quand le FSR 2 sera bien implanté, et probablement ouvert à toutes les cartes, quel sera l'intérêt de laisser un RSR qui est finalement très fermé dans l'univers d'AMD, au contraire du FSR 1.0 ? Par opposition, NVIDIA possède le NIS, acronyme de NVIDIA Image Scaling, et comme le FSR, est un upscaling qui est basé sur l'algo de Lanczos, et qui est ouvert à toutes les GeForce capables d'afficher en plein écran via un simple clic dans le GeForce Experience ou via le panneau de contrôle, c'est donc moins limitatif que le RSR qui est identique dans la philosophie et le mode de fonctionnement. Pourquoi AMD le limite à deux générations RDNA quand le concurrent ne le fait pas pour ses propres cartes ? Il n'est pas fait mention d'une ouverture à Vega ou Polaris en cette heure. Pourvu que cela change, car ce serait un gros plus pour elles, carrément.

Techniquement, nous verrons si RSR ou FSR sont identiques en qualité, puisqu'AMD lui-même recommande lors de la configuration de votre Radeon, d'utiliser le FSR plutôt que le RSR s'il est déjà intégré, pour des résultats qualitatifs meilleurs (plus d'images par seconde ? Meilleur rendu visuel ?) ! AMD ne semble donc pas croire plus que cela en son RSR, finalement trop restrictif et tardif, et il est évident que son vrai cheval de bataille reste le FSR 2.0. Il est également possible que ce RSR 1 serve de base de lancement pour un RSR 2, ce qui aurait par contre beaucoup plus de sens compte tenu des efforts que déploie AMD pour bosser sur le FSR 2. Pour ce dernier il faudra attendre 3 mois au pire, mais son arrivée risque de provoquer un DLSS 3 par exemple ou un XeSS peaufiné sauce IA. Cependant, AMD devrait en dire encore plus lors de la GDC 2022, qui débutera le 23 mars.

Si on devait donc décrire l'annonce du jour, nous dirions une certaine déception quant à l'intégration du RSR qui est trop limité, qui se coupe de toutes les cartes graphiques du marché rouge et vert, exception faite des seules RDNA et RDNA 2, soit une amputation énorme de son pool de cartes qui avaient adopté le FSR, nettement plus ouvert. Par contre le FSR 2.0 est prometteur sur le papier, mais l'annonce nous semble un pwal précoce par rapport au déploiement sur le terrain, même s'il est vrai que le FSR avait été lancé bien plus tard que son annonce. Et si l'idéal était un RSR 2 ?