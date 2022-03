no ragotz

Nouvelle branche de pilotes chipset chez AMD : adieu les 3.10, bienvenue aux 4.03.03.431. Ils sont destinés aux WRX80, TRX40, X570, B550, A520, X399, X470, B450, X370, B350 et A320, aussi bien sous Windows 10 que 11, pour peu que les CPU supportent le dernier OS de la Raymonde, ce qui n'est pas le cas des Threadripper 1000, des Ryzen 1000 et des Ryzen 2000G, sans oublier les Ryzen Mobile 2000U et les premiers APU Bulldozer AM4 série A.

Le changelog est fastoche, les soucis de pilotes FSP sont résolus, de même que quelques cagades sur le langage russe. Il y a également des améliorations sur le Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management, une meilleure stabilité du pilote PCI Device, un nouveau programme au pilote PT GPIO, des soucis de sensibilité du pilote SFH, comme d'autres à l'ACPI.