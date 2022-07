AMD a publié ses pilotes 22.7.1, première fournée du mois de juillet, étant donné que nous sommes le 27, il y a fort à parier qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais dedans, il y a du nouveau. Premièrement, et Nico vous en parlait il y a 4 jours, ils intègrent la réduction de bruit de votre environnement lorsque vous êtes avec votre micro et que vous diffusez (streaming, conférence audio/vidéo type Zoom, etc). Cela fonctionne dans les deux sens, flux entrant et sortant, grâce à un algorithme de Deep Learning, AMD ne disant pas si cela mouline sur les Stream Processors classiques ou les Ray Accelerator pour une efficacité améliorée et un impact allégé sur les performances, surtout si vous jouez.



Ensuite, AMD a bossé les perfs des jeux sous OpenGL, offrant selon ses propos jusqu'à 92 % de patate en plus dans cette API, Minecraft étant un exemple flagrant d'où est tiré ce nombre flatteur. Après avoir bossé les perfs sous DX11, ça évolue sous OpenGL, mais pourquoi tant de temps après ? Les pilotes parus jusque-là n'étaient donc pas en mesure d'offrir le plein potentiel immédiat des GPU. C'est en tout cas une bonne nouvelle.