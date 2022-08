AMD a lancé ses pilotes 22.7.1 il y a quelques jours. Si vous n'avez pas lu la news du moment, vous avez raté l'arrivée de la réduction de bruit par IA lors de streaming, meetings, etc. AMD réserve cette fonctionnalité aux seules cartes RDNA 2, mais la vérité c'est que ça marche aussi sur des GPU plus anciens. AMD qui ferait du NVIDIA, quelle ironie ! La technologie en question est une sorte de solution à RTX Voice, qui fonctionne sur les Geforce depuis les GTX 600 incluses.



Un moddeur du nom de NimeZ a donc réussi à tripoter le fichier pour rendre AMD Noise Suppression compatible avec les GPU depuis Polaris, Vega, RDNA 1, et même quelques vieilles cartes GCN 1 comme les Rx 200 et 300. Il a même ajouté des APU Ryzen et Serie A. Ce n’est forcément pas signé comme pilote, il pourrait très bien contenir on ne sait quel truc malodorant caché, mais pour le coup, il met AMD dans l'embarras, qui devra faire le support de manière officielle pour ne pas perdre la face, si un moddeur y arrive... AMD pourra toujours arguer que c'était dans les tuyaux, mais il aurait tout aussi bien pu le dire lors du lancement des 22.7.1.