On peut trouver l'A380 d'Intel sous la marque GUNNIR, en précommande en Chine pour l'équivalent de 595 $ US. Nous vous en avions touché un mot il y a quelques jours. Hier, les premiers tests sont tombés, et il faut le dire : la firme visait directement la RX 6400 dans ses documents internes, il ne parvient pas à battre sa cible. Certes, il faudra plus de tests pour confirmer ou pas cela, et plus d'informations concernant l'activation du ReSize BAR par les pilotes Intel, mais ce n'est pas très glorieux.

C'est via le réseau social chinois BiliBili que les tests sont arrivés. Sous 3DMark, Port Royal et Time Spy, l'A380 bat la RX 6400 et la 6500 XT, sans oublier la GTX 1650, c'est donc un très bon début sachant que ces benchs sont très favorables à l'architecture RDNA 2. Mais on le sait tous, un benchmark tel que ceux-là ne constituent pas une vérité en jeu.

Et sous League of Legends, PUBG, GTA 5, Tomb Raider, Forza Horizon 5 et Red Dead Redemption 2, l'A380 ne parvient, à aucun moment, à battre la RX 6400, déjà pas transcendante dans cet usage précis. Elle ne peut, non plus, battre la vieille GTX 1650. C'est un essai globalement peu concluant, en général, on attend du dernier arrivé qu'il grille la politesse à ceux qui sont déjà là, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus rassurant pour le flagship dont on n'entend plus aucune nouvelle, ce silence assourdissant dont Intel a usé et abusé pendant des années avec son retard sur le 10 nm, n'est guère de nature à donner confiance. Laissons sa chance au produit, mais notre instinct et notre expérience ne nous incitent pas à attendre une bonne surprise.